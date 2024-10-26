Файзуллаев считает, что ЦСКА потерял 2 очка в матче с «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от матча армейцев с «Факелом» в рамках 13-го тура РПЛ (0:0).

— Очень тяжелая игра. До этого мы побеждали три матча, но сегодня не получилось. Считаю, что мы потеряли два очка в игре против «Факела».

— «Факел» тянул время?

— Это часть футбола. Если они тянули время, то это их дело.

Также игрок высказал мнение о предстоящем матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Мы хотим обыграть «Спартак», можем это сделать. У нас собрана хорошая команда и отличный тренерский штаб. Думаю, мы выиграем у «Спартака».

— Как команда подходит к дерби?

— Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления. Но было бы, конечно, лучше , если бы мы сегодня выиграли у «Факела» и подошли к матчу со «Спартаком» в хорошем настроении.

После 13 матчей ЦСКА находится на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.