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Сегодня, 14:01

Файзуллаев считает, что в Узбекистане футбол более техничный, чем в России

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил уровень футбола в России и Узбекистане.

«Думаю, у меня на родине футбол более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат — более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля», — приводит слова футболиста пресс-служба армейского клуба.

Также игрок сборной Узбекистана отметил, что РПЛ мощнее в плане интенсивности, чем узбекский чемпионат.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. 20-летний хавбек провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ПФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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