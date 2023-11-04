Файзуллаев считает, что в Узбекистане футбол более техничный, чем в России

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил уровень футбола в России и Узбекистане.

«Думаю, у меня на родине футбол более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат — более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля», — приводит слова футболиста пресс-служба армейского клуба.

Также игрок сборной Узбекистана отметил, что РПЛ мощнее в плане интенсивности, чем узбекский чемпионат.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. 20-летний хавбек провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.