Файзуллаев заявил, что не видит большой разницы между Россией и Узбекистаном

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что между Россией и Узбекистаном нет особенных различий.

«Больших отличий между Узбекистаном и Россией не вижу. Если говорить про Москву, то здесь выделяется множество отличных ресторанов, а еще отличная инфраструктура. Здесь все есть для жизни. Москва большой город, но я уже привык здесь жить. Единственная проблема — пробки. С ними тяжело добираться до тренировок и потом обратно», — цитирует Файзуллаева Sport24.

20-летний узбекистанец выступает за армейцев с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за клуб 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.