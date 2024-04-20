Файзуллаев заявил, что ненамеренно получил желтую карточку перед матчем со «Спартаком»

20 апреля, 23:12
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о возможном участии в молодежном Кубке Азии U23.
В матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) игрок получил желтую карточку, из-за которой он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.
— Твоя желтая карточка же была не специально?
— Нет, я не такой человек.
— Прямо сейчас поедешь в сборную Узбекистана?
— Не знаю.
Финальный этап Кубка Азии пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Узбекистан попал в одну группу с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.
На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).