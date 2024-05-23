Файзуллаев заявил, что скучает по семье

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, по чему скучает после переезда в Москву.

— Единственное, по чему скучаю, — семья. Но я и до переезда в Москву жил далеко от родных, поэтому все привычно. К тому же в Москве есть рестораны узбекской кухни, много друзей-узбеков. Да и братьев своих перевез сюда, чтобы было комфортнее, — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 31 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.