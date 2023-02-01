Федерация футбола Румынии запретила играть «Оцелулу» с «Енисеем» под угрозой снятия очков

Сегодня, 11:06
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии «СЭ» рассказал об отмене товарищеского матча с румынским клубом «Оцелул».
«У нас подписан с ними матч-контракт. Нас уверяли, что все будет нормально. Румынская команда приехала на поле. Наш телеоператор уже сидел на вышке. Румынская команда вышла из автобуса, начала готовиться. Потом какие-то звонки поступили. Они переоделись, сели в автобус. И сказали: «Извините, нам запретила играть Федерация футбола Румынии под угрозой снятия очков». Это все со слов переводчика. У нас запланирована подготовка. Мы спрашивали у них, не будет ли проблем, сделали все документально правильно, и тут такой казус. Нам буквально выстрелили в ногу», — сказал Ивахов «СЭ».
Матч должен был начаться в 11.00 мск.
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