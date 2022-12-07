Агент Бальде: «Кейта обязательно поможет «Спартаку» во второй части сезона»

Агент Бальде заявил, что игрок обязательно поможет «Спартаку» во второй части сезона

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что футболист обязательно поможет команде во второй части сезона.

«Кейта в отличном настроении и с нетерпением ждет начала сборов. Бальде обязательно поможет команде во второй части сезона. Он готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.