Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал слухи об отношениях своего клиента с супругой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой.

Ранее СМИ сообщали, что Икарди подозревает, что его жена могла встречаться с Кейтой после ссоры пары.

«Я ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта. Думаю, это просто тупые сплетни», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «Галатасарай» в 8 матчах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.