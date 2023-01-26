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Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал слухи об отношениях своего клиента с супругой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой.

Ранее СМИ сообщали, что Икарди подозревает, что его жена могла встречаться с Кейтой после ссоры пары.

«Я ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта. Думаю, это просто тупые сплетни», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «Галатасарай» в 8 матчах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-agent-balde-nichego-ne-znayu-ob-otnosheniyakh-nary-i-keyta-eto-prosto-tupyye-spletni
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