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Чалов: «Реализовал бы свои моменты, шел бы уже лучшим бомбардиром»

Чалов объяснил, почему не забивает во многих моментах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему не забивает во многих моментах.

«Понимаю ли, что мог забить больше? Конечно. Сто процентов. Если не в каждой игре, то во многих. Реализовал бы, шел бы уже лучшим бомбардиром. Сразу в голове момент в Оренбурге, например. Из-за чего мажу? Опять же, дело не в расхлябанности. И я понимаю, что говорят про реализацию, но не со всем согласен. Не всегда это были стопроцентные шансы. Хотя мы должны решать и такие, если хотим быть на самом верху. Бывает же как: не забиваешь один, второй. А еще и счет скользкий, а может, и вообще ничейный, команда уже в странном состоянии. Вот тут ментальность и важна. Надо додавливать, делать, что идет, — и в итоге мяч залетит. Как в первом туре с «Уралом»: в первом тайме у нас было три-четыре супермомента. Упустили, но продолжили, и после гола Облякова пошло: раскрепостились, поняли, что игра под нашим контролем. Дальше много было примеров, когда должны были так же додавливать», — приводит слова Чалова Sport24.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-napadayushchiy-tsska-chalov-realizovalby-svoi-momenty-shelby-uzhe-luchshim-bombardirom
Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
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