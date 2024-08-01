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Сегодня, 10:12

Чалов попрощался с ЦСКА: «Цвета меняются, история продолжается»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в своем Telegram-канале опубликовал прощальный пост в связи с предстоящим уходом из команды.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард в ближайшее время завершит переход в греческий ПАОК.

«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА – это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается...» – написал Чалов.

Чалов – воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Источник: Telegram-канал Федора Чалова
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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