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Сегодня, 10:05

Чалов: «И для меня лично, и для ЦСКА получился неудачный сезон. Результаты — самое важное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результаты команды в сезоне-2023/24. Армейцы заняли шестое место в РПЛ и проиграли «Зениту» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«И для меня лично, и для ЦСКА получился неудачный сезон. Результаты — самое важное, плюс я сам мог больше забить. Не скажу, что у меня хромала реализация. Не зацикливался на том, что забивал в основном с пенальти. Обычно думаешь о том, что хочется побеждать и хорошо играть. Главное, чтобы команда побеждала, а если еще и удается забить — вообще супер», — приводит слова Чалова Sport24.

26-летний нападающий в прошедшем сезоне сыграл за ЦСКА 40 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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