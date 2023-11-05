Чалов — о спорном эпизоде с голом «Пари НН»: «Нашим футболистам я верю больше»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал спорный эпизод в моменте с голом полузащитника «Пари НН» (3:2) Дмитрия Стоцкого на 33-й минуте матча 14-го тура РПЛ.

«Не успел еще посмотреть эпизод с первым пропущенным голом. В моменте наши футболисты остановились, решив, что это аут. Им я больше верю», — сказал Чалов «СЭ».

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».