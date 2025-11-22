Видео
Сегодня, 20:45

Щербаченко: «Овчинников способен вывести академию «Локо» на ведущие роли в России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Овчинникова на пост директора академии «Локомотива».

— В последнее время много говорится о необходимых изменениях в клубных академиях, чтобы молодые футболисты в большом количестве пополняли первые команды или же уходили в аренды для получения игровой практики и повышения своего уровня. Новое руководство «Локомотива» в лице Бориса Ротенберга и Дмитрия Балашова решило усилить свою академию. Поэтому пригласило на должность директора Сергея Овчинникова — легенду «Локо», да и всего нашего футбола. Сергей несколько лет отработал в академии тренерского мастерства РФС, владеет всеми современными тренерскими методиками. Понимает, как нужно менять ситуацию.

Сергей Иванович, работая в РФС, имел представление о том, как работают тренеры в клубных академиях, знал о негативных явлениях. В частности, у нас некоторые специалисты назначаются на должности по блату... У них нет профильного образования. Это бывшие операторы, администраторы. Мы часто слышим о том, что в интернатах почему-то мало мест... На самом деле, тренеры берут туда ребят, которые не соответствуют уровню академии, но за которых платят деньги родители, спонсоры, кто-то еще.

Уверен, Овчинников наладит ситуацию в академии «Локо» и выведет ее на ведущие роли в России. Пока успехи молодых железнодорожников лишь эпизодические. Думаю, теперь они станут системными. Очень верное решение нового менеджмента «Локо». В нашем молодежном и юношеском футболе назрели серьезные изменения, — сказал Щербаченко «СЭ».

Будучи игроком, Овчинников выступал в составе железнодорожников с 1992 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Вместе с командой он по два раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сергей Овчинников (футбол)
Федор Щербаченко
