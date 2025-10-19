Щербаченко: «Карпин не перегрузил игроков ЦСКА в сборной перед дерби с «Локо»

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— «Локомотив» крупно победил ЦСКА в московском дерби — 3:0. И я не понимаю мнения тех специалистов, которые ищут причины такого результата в решениях главного тренера сборной России Валерия Карпина. Мол, он перегрузил игроков ЦСКА в матче с Боливией, а почти всем железнодорожникам, кроме Сильянова, дал отдохнуть.

Но давайте разберемся. Армейцы провели на поле 60 минут. Игра с боливийцами состоялась за четыре дня до дерби. Как они могли перегрузиться? Четыре дня — это достаточный срок для восстановления. Да и потом: уверен, любой клубный тренер был бы рад, что его подопечные во время паузы в РПЛ приняли участие в таком качественном спарринге.

Поэтому я не понимаю критических стрел в сторону Карпина. Причина такого результата лежит в иной плоскости, — сказал Щербаченко «СЭ».

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.