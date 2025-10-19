Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

19 октября, 15:15

Щербаченко: «Карпин не перегрузил игроков ЦСКА в сборной перед дерби с «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— «Локомотив» крупно победил ЦСКА в московском дерби — 3:0. И я не понимаю мнения тех специалистов, которые ищут причины такого результата в решениях главного тренера сборной России Валерия Карпина. Мол, он перегрузил игроков ЦСКА в матче с Боливией, а почти всем железнодорожникам, кроме Сильянова, дал отдохнуть.

Но давайте разберемся. Армейцы провели на поле 60 минут. Игра с боливийцами состоялась за четыре дня до дерби. Как они могли перегрузиться? Четыре дня — это достаточный срок для восстановления. Да и потом: уверен, любой клубный тренер был бы рад, что его подопечные во время паузы в РПЛ приняли участие в таком качественном спарринге.
Поэтому я не понимаю критических стрел в сторону Карпина. Причина такого результата лежит в иной плоскости, — сказал Щербаченко «СЭ».

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

7

  • Adiоs Amigos R

    Это загавар!

    21.10.2025

  • Александр Иванцов

    Не верю, но может быть ты и прав. Карпин еще тот стратЭг.

    19.10.2025

  • Степочкин

    При чем тут прегрузил? Батраков и Воробьев наконечники Локо отдыхали после матча с Ираном и не играли с Боливией. Вот и результат, они и решили. Не защитники же Локо забивали и решали вопросы спереди. Россия-Катар - 7 игроков ЦСКА : матч с Ростовм проиран Россия - Боливия - 5 игроков ЦСКА: матч с Локо проигран У Локо только Баринов отыграл весь матч Карпин гадит ЦСКА целенаправленно , выставляя максимум игроков команды на последний матч сборной перед туром.

    19.10.2025

  • alex-ls

    да не плачь ты уже

    19.10.2025

  • фанат

    Если быть до конца честными, то надо было бы равномерно распределять нагрузку между клубами перед важнейшим матчем и ни каких разговоров, подозрений, предположений не было бы. Ведь так?

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    "Да и потом: уверен, любой клубный тренер был бы рад, что его подопечные во время паузы в РПЛ приняли участие в таком качественном спарринге. Не пойму,он бредит или в самом деле так считает?! Все тренеры после пауз на игры сборных жалуются,что ломается игровой ритм. И только тренер не пойми чего,у которого нет и не было игроков сборных,не согласен.

    19.10.2025

  • Sergey Rudnev

    КАРПИН ИСПОРИЛ ИГРАКОВ ЦСКА КОТОРЫЕ ПРОИГРАЛИ ПОЛЕ СБОРОВ РОСТОВУ И СНОВА ПРОИГРАЛИ ПОСЛЕ СБОРОВ. НА СБОРЫ К капову из ЦСКА НИКТО НЕ ПОЕДЕТ. ПУСТЬ МЕЛЕХИН И УМЯРОВ К НЕМУ ЕДУТ.

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Федор Щербаченко
    Читайте также
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя