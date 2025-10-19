Щербаченко: «Карпин не перегрузил игроков ЦСКА в сборной перед дерби с «Локо»

19 октября, 15:15
Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.
— «Локомотив» крупно победил ЦСКА в московском дерби — 3:0. И я не понимаю мнения тех специалистов, которые ищут причины такого результата в решениях главного тренера сборной России Валерия Карпина. Мол, он перегрузил игроков ЦСКА в матче с Боливией, а почти всем железнодорожникам, кроме Сильянова, дал отдохнуть.
Но давайте разберемся. Армейцы провели на поле 60 минут. Игра с боливийцами состоялась за четыре дня до дерби. Как они могли перегрузиться? Четыре дня — это достаточный срок для восстановления. Да и потом: уверен, любой клубный тренер был бы рад, что его подопечные во время паузы в РПЛ приняли участие в таком качественном спарринге.
Поэтому я не понимаю критических стрел в сторону Карпина. Причина такого результата лежит в иной плоскости, — сказал Щербаченко «СЭ».
Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.
Adiоs Amigos R
Это загавар!
21.10.2025
Александр Иванцов
Не верю, но может быть ты и прав. Карпин еще тот стратЭг.
19.10.2025
Степочкин
При чем тут прегрузил? Батраков и Воробьев наконечники Локо отдыхали после матча с Ираном и не играли с Боливией. Вот и результат, они и решили. Не защитники же Локо забивали и решали вопросы спереди. Россия-Катар - 7 игроков ЦСКА : матч с Ростовм проиран Россия - Боливия - 5 игроков ЦСКА: матч с Локо проигран У Локо только Баринов отыграл весь матч Карпин гадит ЦСКА целенаправленно , выставляя максимум игроков команды на последний матч сборной перед туром.
19.10.2025
alex-ls
да не плачь ты уже
19.10.2025
фанат
Если быть до конца честными, то надо было бы равномерно распределять нагрузку между клубами перед важнейшим матчем и ни каких разговоров, подозрений, предположений не было бы. Ведь так?
19.10.2025
Slim Tallers
"Да и потом: уверен, любой клубный тренер был бы рад, что его подопечные во время паузы в РПЛ приняли участие в таком качественном спарринге. Не пойму,он бредит или в самом деле так считает?! Все тренеры после пауз на игры сборных жалуются,что ломается игровой ритм. И только тренер не пойми чего,у которого нет и не было игроков сборных,не согласен.
19.10.2025
Sergey Rudnev
КАРПИН ИСПОРИЛ ИГРАКОВ ЦСКА КОТОРЫЕ ПРОИГРАЛИ ПОЛЕ СБОРОВ РОСТОВУ И СНОВА ПРОИГРАЛИ ПОСЛЕ СБОРОВ. НА СБОРЫ К капову из ЦСКА НИКТО НЕ ПОЕДЕТ. ПУСТЬ МЕЛЕХИН И УМЯРОВ К НЕМУ ЕДУТ.
19.10.2025