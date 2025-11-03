Видео
Премьер-лига (РПЛ).
3 ноября, 18:00

Щербаченко: «Видеоарбитры подставили Абросимова в матче «Балтика» — «Ахмат»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат» (2:0).

— Все с интересом ждали матч «Балтика» — «Ахмат». У этой игры была своя подоплека. Как известно, Андрей Талалаев ранее работал в Грозном. Хочется сказать о судействе. Мне очень понравилось, как отработал Иван Абросимов. Спокойно, хладнокровно реагировал на все эпизоды. Не нервничал. Конструктивные диалоги с игроками, тренерами. То есть жесткая игра не переросла в стычки, драки благодаря манере судейства рефери.

А вот удаление Мелкадзе — полностью на совести видеорбитров и в частности Рафаэля Шафеева. Все футбольные люди видели, что Мелкадзе, владея мячом, двигался в нормальном темпе. Под него подкатился Манелов, однако форвард «Ахмата» точно не хотел его травмировать и вообще фолить! Просто Мелкадзе некуда было поставить свою ногу.
Я бы еще понял, если бы Георгий отпустил мяч на два-три метра и наступил на ногу Манелову. Да и то это точно не красная карточка. Там и в помине не было открытых шипов. Зачем видеоарбитры влезли в эпизод и переубедили Абросимова?

Да, Иван, судивший столь сложный матч, дал слабину и пошел на поводу видеоарбитров. Но тут нужно понимать следующее: во втором тайме был очень сложный отрезок для судьи в поле. Абросимов находился в стрессе. Поэтому и доверился Шафееву, который мог оценить эпизод в более спокойной обстановке. Прежде всего, вину за неправильное решение должны нести именно ВАРовцы. Они подставили своего коллегу, который в целом проводит хороший сезон, — сказал Щербаченко «СЭ».

Лечи Садулаева рукой ударил Владислава Сауся по&nbsp;голове.«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе
8

  • shabl

    Удаление там было. Всё правильно. Всё логично, судьи не идиоты. Повод был? Был. Какие вопросы. Это современные трактовки. Смиритесь...

    05.11.2025

  • Kortvv

    При этом Абросимов не увидел пенальти, когда Садулаев рукой ударил в лицо Сауся

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    А он маленький мальчик, который по ночам ходит в кроватку, чтобы "подставляться". И ведь не из-за взятки и не обещади ему важный матч одной народной московской команды, где он получит большую взятку, и на ВАРе-то какой-то Шафеев, а не лысый патриарх российского судейства, а просто "вот так". Кстати, у него подобное постоянно

    03.11.2025

  • spartsmen

    Посмотрел и отказал. Какие вопросы? А так получается - поплыл.

    03.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "и в помине не было открытых шипов"(цы) Интересно, куда же они делись с подошвы бутсы? Автоматически "закрылись"? )))

    03.11.2025

  • Dim7111

    Амбросимов показал: несамостоятельность (прогнулся под ВАР) и непонимание физиологии бега. Гнать таких тряпками из футбола!

    03.11.2025

  • garikdubkoff

    То есть главный сам не просматривал эпизод , так что ли ? Если не смотрел , зачем он нужен ? Если смотрел , то это его решение . Соответственно и его вина . Не надо валить на ВАР , окончательное решение за главным . Вопрос , зачем в это полез ВАР и подставил главного ? Может как в Большом театре , конкурента устранял ?

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    03.11.2025

    ФК Ахмат
    ФК Балтика
    Федор Щербаченко
