3 ноября, 18:00
Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат» (2:0).
— Все с интересом ждали матч «Балтика» — «Ахмат». У этой игры была своя подоплека. Как известно, Андрей Талалаев ранее работал в Грозном. Хочется сказать о судействе. Мне очень понравилось, как отработал Иван Абросимов. Спокойно, хладнокровно реагировал на все эпизоды. Не нервничал. Конструктивные диалоги с игроками, тренерами. То есть жесткая игра не переросла в стычки, драки благодаря манере судейства рефери.
А вот удаление Мелкадзе — полностью на совести видеорбитров и в частности Рафаэля Шафеева. Все футбольные люди видели, что Мелкадзе, владея мячом, двигался в нормальном темпе. Под него подкатился Манелов, однако форвард «Ахмата» точно не хотел его травмировать и вообще фолить! Просто Мелкадзе некуда было поставить свою ногу.
Я бы еще понял, если бы Георгий отпустил мяч на два-три метра и наступил на ногу Манелову. Да и то это точно не красная карточка. Там и в помине не было открытых шипов. Зачем видеоарбитры влезли в эпизод и переубедили Абросимова?
Да, Иван, судивший столь сложный матч, дал слабину и пошел на поводу видеоарбитров. Но тут нужно понимать следующее: во втором тайме был очень сложный отрезок для судьи в поле. Абросимов находился в стрессе. Поэтому и доверился Шафееву, который мог оценить эпизод в более спокойной обстановке. Прежде всего, вину за неправильное решение должны нести именно ВАРовцы. Они подставили своего коллегу, который в целом проводит хороший сезон, — сказал Щербаченко «СЭ».
Удаление там было. Всё правильно. Всё логично, судьи не идиоты. Повод был? Был. Какие вопросы. Это современные трактовки. Смиритесь...
05.11.2025
Kortvv
При этом Абросимов не увидел пенальти, когда Садулаев рукой ударил в лицо Сауся
04.11.2025
alexb2025personal
А он маленький мальчик, который по ночам ходит в кроватку, чтобы "подставляться". И ведь не из-за взятки и не обещади ему важный матч одной народной московской команды, где он получит большую взятку, и на ВАРе-то какой-то Шафеев, а не лысый патриарх российского судейства, а просто "вот так". Кстати, у него подобное постоянно
03.11.2025
spartsmen
Посмотрел и отказал. Какие вопросы? А так получается - поплыл.
03.11.2025
Славомудр Приморский
"и в помине не было открытых шипов"(цы) Интересно, куда же они делись с подошвы бутсы? Автоматически "закрылись"? )))
03.11.2025
Dim7111
Амбросимов показал: несамостоятельность (прогнулся под ВАР) и непонимание физиологии бега. Гнать таких тряпками из футбола!
03.11.2025
garikdubkoff
То есть главный сам не просматривал эпизод , так что ли ? Если не смотрел , зачем он нужен ? Если смотрел , то это его решение . Соответственно и его вина . Не надо валить на ВАР , окончательное решение за главным . Вопрос , зачем в это полез ВАР и подставил главного ? Может как в Большом театре , конкурента устранял ?
03.11.2025
