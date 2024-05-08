Щербаченко: «В последнее время «Динамо» стало фартить. Без фарта в футболе успехов не добьешься»

Экс-главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко поделился мнением об игре «Динамо» в РПЛ.

«У «Динамо» есть вратарская проблема. Складывается ощущение, что Личка бросает монету, Шунина или Лещука ставить на конкретный матч. В последнее время динамовцам стало фартить. Без фарта в футболе успехов не добьешься, и динамовцы его заслуживают. «Динамо» на определенных отрезках играет очень организованно и создает большое количество голевых моментов, как в первом тайме с «Сочи», но иногда может разваливаться, как в матче против «Ростова». Игра с «Зенитом» показала, что «Динамо» обладает уверенностью, которой нет сейчас у «Зенита» и «Краснодара», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» по итогам 27 туров РПЛ имеет 50 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на один балл.