Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:49

Щербаченко: «В последнее время «Динамо» стало фартить. Без фарта в футболе успехов не добьешься»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко поделился мнением об игре «Динамо» в РПЛ.

«У «Динамо» есть вратарская проблема. Складывается ощущение, что Личка бросает монету, Шунина или Лещука ставить на конкретный матч. В последнее время динамовцам стало фартить. Без фарта в футболе успехов не добьешься, и динамовцы его заслуживают. «Динамо» на определенных отрезках играет очень организованно и создает большое количество голевых моментов, как в первом тайме с «Сочи», но иногда может разваливаться, как в матче против «Ростова». Игра с «Зенитом» показала, что «Динамо» обладает уверенностью, которой нет сейчас у «Зенита» и «Краснодара», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» по итогам 27 туров РПЛ имеет 50 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на один балл.

Источник: Евро-Футбол.Ру
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Федор Щербаченко
1
0
Читайте также
Кенийский марафонец Кипчоге рассказал о травле после гибели Киптума
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Департамент судейства ответил «Спартаку»: пенальти на Чернове правильно не назначен