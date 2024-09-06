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Сегодня, 15:37

Федор Щербаченко вошел в тренерский штаб Ташуева в «Ахмате»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ахмат» сообщил, кто войдет в штаб нового главного тренера команды Сергея Ташуева.

Старшим тренером грозненцев назначен Федор Щербаченко, который ранее возглавлял по ходу карьеры «Кубань», «Мордовию» и «Ротор». Также в штаб вошли белорус Михаил Мартинович, экс-футболист «Рубина» Андрей Федоров и Адель Сасси из Туниса.

«Ахмат» 3 сентября объявил о возвращении Ташуева на пост главного тренера команды. 65-летний специалист уже работал в грозненском клубе с сентября 2022 по август 2023 года. Ташуев подписал контракт на два года.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах.

Источник: ФК «Ахмат»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
Федор Щербаченко
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