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Сегодня, 10:45

Смолов объяснил, почему начал вести подкасты: «Подумал, что может получиться что-то стоящее»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о публикации подкастов.

— В конце сезона вы стали ведущим подкастов. Как пришли к этому?

— Примером стала американская лига НБА, где многие ребята практикуют подкасты параллельно со своей спортивной карьерой. Вот и подумал почему бы не попробовать.

— Вашими гостями были хоккеист Илья Ковальчук, телеведущий Владимир Маркони. Выбирали по дружбе?

— Конечно, да. У меня много знакомых знаменитых ребят, поэтому и подумал, что может получиться что-то стоящее.

Федор Смолов после поражения &laquo;Динамо&raquo; от &laquo;Краснодара&raquo; (0:1) в&nbsp;30-м туре РПЛ. «Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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