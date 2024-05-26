Смолов объяснил, почему начал вести подкасты: «Подумал, что может получиться что-то стоящее»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о публикации подкастов.

— В конце сезона вы стали ведущим подкастов. Как пришли к этому?

— Примером стала американская лига НБА, где многие ребята практикуют подкасты параллельно со своей спортивной карьерой. Вот и подумал — почему бы не попробовать.

— Вашими гостями были хоккеист Илья Ковальчук, телеведущий Владимир Маркони. Выбирали по дружбе?

— Конечно, да. У меня много знакомых знаменитых ребят, поэтому и подумал, что может получиться что-то стоящее.