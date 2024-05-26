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Сегодня, 10:15

Смолов: «Негативный результат станет опытом практически для всех игроков»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» оценил итоги сезона для клуба.

«Если постараться посмотреть шире, то третье место как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона», — сказал Смолов «СЭ».

Федор Смолов после поражения &laquo;Динамо&raquo; от &laquo;Краснодара&raquo; (0:1) в&nbsp;30-м туре РПЛ. «Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах

«Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте, уступив в последнем туре «Краснодару» (0:1). Краснодарцы стали вторыми, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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