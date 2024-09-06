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Сегодня, 10:45

Смолов: «Раньше не было соцсетей. Все все время проводили во дворе и играли в футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился с «СЭ» воспоминаниями об игре в футбол в детстве.
— Как это было в вашем детстве, юности?
— На начальном этапе это были коробки какие-то во дворах, только там все было асфальтировано. И был риск получить травму. Какие-то школьные футбольные поля, на которых каждый день играли в футбол. Раньше не было соцсетей, все все время проводили во дворе, поэтому... Почти все играли в футбол.
— Было что-то памятное? Например, какой-то гол?
— Памятное — это уже когда я, будучи в «Соколе», ходил с ребятами играть в городской парк по субботам. Там собиралось большое количество людей, играли на прорезиненном покрытии. Это были матчи на вылет до одного гола. После по правилам команда уходила.
Там собирались взрослые ребята, ну и, конечно, они физически были более развиты, чем мы. Но мы своей командой из «Сокола» пытались играть. Вот эти субботы мы ждали, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.
34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо».
Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
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