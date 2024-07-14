Смолов рассказал, что помогло принять решение перейти в «Краснодар»: «Посчитали, все прикинули»

Смолов рассказал, что помогло принять решение перейти в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в команду «быков».

— Как ты решился переехать в Краснодар?

— Футбол и поддержка супруги. Реакция жены? Сложно, но мы посчитали, все прикинули. Есть паузы на сборные, она сможет уезжать на свои съемки по работе, возвращаться. Семью перевез, приедут на этой неделе.

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Смолов забил один гол.