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Сегодня, 12:05

Смолов — о Личке в «Динамо»: «Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет»

Марцел Личка и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» оценил в футбол при главном тренере Марцеле Личке.

— После матча с «Зенитом» Антон Шунин рассказывал о речи Марцела Лички про памперсы, как вы реагируете на это?

— Это было после Самары.

— Мотивирует ли это?

— Мотивирует. Но это как раз-таки особенность в построении игры, которую хочет видеть в нашем исполнении Марцел. Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет. Если не пытаться играть в футбол, то все остальное — мучение по большому счету. Я уже говорил о том, что эти ошибки неизбежны. Это часть перестройки и как раз-таки формирования вот этой новой футбольной модели и концепции. Поэтому для меня лучше попытаться сыграть в футбол, низом отдать пас и совершить ошибку, даже результативную, нежели просто ударить мяч подальше от своих ворот, надеясь, что тебе не забьют. И это, как правило, оказывается только хуже, потому что команда забирает мяч, и ты его потом отобрать не можешь.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ» свои слова том, что игрокам клуба, которые боятся, надо купить памперсы.

Контракт Смолова с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 4 матча в РПЛ, забил 2 гола и отадл 1 результативную передачу.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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