Смолов — о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака» Даниила Денисова. «Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?» — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM. Он также добавил, что пристально наблюдает за Денисовым во время матчей и считает себя его хейтером. «Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — добавил Смолов. Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах.

zg Смотри "умностью" не подавись,дурачина!) 12.11.2025

Русич Олег стремно неуважительно отзываться о коллеге. Раз человек в старте, значит тренер ему доверяет. И тренер точно не задумывается, что об этом думает некто Смолов 12.11.2025

svnest тут то я его как мужика могу понять 12.11.2025

НВ гениально :thumbsup: 12.11.2025

Saypin причем стулом! 12.11.2025

Микола Питерский Ну почему же? Танцы в кофемании тоже вспоминаются 12.11.2025

С детства за Спартак Нехорошо, Федя, очень нехорошо. Своего коллегу обделал. 12.11.2025

НВ т.е этот уголовник считает себя лучше Дани Денисова? чем? 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov У Даниила, к слову, последние игры были более-менее содержательные. А как он бахнул левой ногой в матче с Ахматом! Говорил и говорю: если Даниилу тренировать удар с 4-5 разных позиций его фланга, то мячей он будет забивать не менее, чем Солари или Маркиньос. А Смолов, увы, не удивил.... 12.11.2025

Slim Tallers Это у этого футболёра жена по рукам пошла?! Недаром его фамилия переводится как окурок. 12.11.2025

lvb Игорь Денисов.. далеко не Даниил Денисов.. Не путайте лузера с мастером, Исправляйте) 12.11.2025

lvb К сожалению Феденька относительно Денисия абсолютно прав. За последние пару лет ИЗ штрафной площади в ворота ФК СМ забита примерно 1/3 голов при непосредственном участии Денисова, не считая автоголы). Ошибки Денисова в обороне поставлены на поток., как и привозы, обрезы и неточные передачи своему вратарю. Налицо отсутствие навыков КЗ/латераля. Напомню, Денисов профильный ЦПЗ) Но самое забавное что здесь нашлись те, кто предъявляет Смолову то что он как действующий игрок не имеет морального права предъявлять и критиковать других действующих игроков)). Это правильно, корпоративная солидарность-не пустой звук. Но... Мальчики, а Смолов действующий игрок? Он играет в РПЛ? Не вижу в упор. Так что сначала думать.. потом писать, господа) 12.11.2025

сергей топоров Лучше бы Смолов про свою игру говорил, чмо размалеванное. 12.11.2025

rake честно говоря, не люблю смолова, но я и сам в шоке от денисова 12.11.2025

bvp Надо Денисову вызвать его на бой. 12.11.2025

1_sport Краснодар стал чемпионом потому что Смолова редко выпускали. 12.11.2025

Andrey Vladimirovich федя просто мудень. 12.11.2025

Илья858 Куда Смолов лезет со своими идиотскими комментариями? 12.11.2025

Bes10 пошел в пешее эротическое путешествие мудень 12.11.2025

APATIK SINOPATI Федора терпеть не могу! НО, он попал прямо в точку! Засланная питерская Тварь гадит нам уже давно!!! 12.11.2025

Dim7111 Денисов Игорь - это действительно недоразумение на правом фланге обороны. Есть ли шанс, что парень через пару лет станет намного лучше? Сами то верите? 12.11.2025

Дм Так там ещё пара тройка таких же игроков....Не будем показывать пальцем.... 11.11.2025

Слоноул Ну, если павиана Федю считают хомо сапиенсом ... 11.11.2025

Неприкрытый Писярев Федя хохлома 11.11.2025

svnest где твои мысли были когда ты решил паненку исполнить... вот тебя пол страны до сих пор хейтит... именно этим и запомнился... 11.11.2025

Ю.Ю. Готовый спортивный директор. 11.11.2025

Vyacheslav Popov Смолов, ты ещё за недопаненку не ответил...пижон вонючий 11.11.2025

NGE Да хотя бы уровня Дзюбы! А реально же уровень Смолова = уровню клозета)) 11.11.2025

NGE По тупости вы трое, вместе со Смоловым, образуете вполне гармоничное сообщество)) 11.11.2025

NGE Столько лет в футболе, но так и не понял, что негативно высказываться о действующих футболистах, это признак самого дурного тона и полного идиотизма. Смолов = дебил! 11.11.2025

Mr T Всегда бесил этот Федя своими начитанными мыслями и поставленной мгрой напа 11.11.2025

camellla Федя, поучись лучше пенальти бить... 11.11.2025

Bes10 если только чутка 11.11.2025

zg Не,Ряба умнее,чутка и бегает лучше!) 11.11.2025

Bes10 По тупости оба хороши 11.11.2025

zg Ряба по отношению к Денисову как Месси к Васе Пупкину 11.11.2025

Bes10 Терпеть не могу Смолова, но наверно это самые умные слова еоторые он сказал за всю свою никчменную жизнь. Денисов это недоразумение. хотя и Рябчук не лучше 11.11.2025

zg По сути да,но в целом говорит то он железнейшую правду,которую почему то не говорит никто!Вот за это ему респект и уважуха!:grin: 11.11.2025

Артемон Доберманов Как то стремно выглядит это.обсиралово коллеги по цеху.во дворе за это пи.ды выхватил бы. 11.11.2025

Diman_madridista Кто-кто это там критикует игру Даниила Денисова? Месси, Криштиану Роналду или Эрлинг Холанн? Да неее... это всего лишь лох какой-то, Федя Чморов, ничего никогда не выигрывавший, и однажды вдруг примазавшийся к чемпионству Краснодара 11.11.2025

zg Федя не падаль,он просто дурачок,который сейчас,кстати,сказал одну из самых умных вещей в своей жизни! 11.11.2025

zg Все в шоке,кроме тренерских штабов....:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming: 11.11.2025

DemolisherAjax Уж не знаю как там Денисов играет,но явно не татуированной петушне рассказывать кого и когда выпускать на поле :) 11.11.2025