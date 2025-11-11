11 ноября, 22:11
Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака» Даниила Денисова.
«Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?» — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.
Он также добавил, что пристально наблюдает за Денисовым во время матчей и считает себя его хейтером.
«Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — добавил Смолов.
Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах.
Смотри "умностью" не подавись,дурачина!)
12.11.2025
Русич Олег
стремно неуважительно отзываться о коллеге. Раз человек в старте, значит тренер ему доверяет. И тренер точно не задумывается, что об этом думает некто Смолов
12.11.2025
svnest
тут то я его как мужика могу понять
12.11.2025
НВ
гениально :thumbsup:
12.11.2025
Saypin
причем стулом!
12.11.2025
Микола Питерский
Ну почему же? Танцы в кофемании тоже вспоминаются
12.11.2025
С детства за Спартак
Нехорошо, Федя, очень нехорошо. Своего коллегу обделал.
12.11.2025
НВ
т.е этот уголовник считает себя лучше Дани Денисова? чем?
12.11.2025
Dmitriy Nekrasov
У Даниила, к слову, последние игры были более-менее содержательные. А как он бахнул левой ногой в матче с Ахматом! Говорил и говорю: если Даниилу тренировать удар с 4-5 разных позиций его фланга, то мячей он будет забивать не менее, чем Солари или Маркиньос. А Смолов, увы, не удивил....
12.11.2025
Slim Tallers
Это у этого футболёра жена по рукам пошла?! Недаром его фамилия переводится как окурок.
12.11.2025
lvb
Игорь Денисов.. далеко не Даниил Денисов.. Не путайте лузера с мастером, Исправляйте)
12.11.2025
lvb
К сожалению Феденька относительно Денисия абсолютно прав. За последние пару лет ИЗ штрафной площади в ворота ФК СМ забита примерно 1/3 голов при непосредственном участии Денисова, не считая автоголы). Ошибки Денисова в обороне поставлены на поток., как и привозы, обрезы и неточные передачи своему вратарю. Налицо отсутствие навыков КЗ/латераля. Напомню, Денисов профильный ЦПЗ) Но самое забавное что здесь нашлись те, кто предъявляет Смолову то что он как действующий игрок не имеет морального права предъявлять и критиковать других действующих игроков)). Это правильно, корпоративная солидарность-не пустой звук. Но... Мальчики, а Смолов действующий игрок? Он играет в РПЛ? Не вижу в упор. Так что сначала думать.. потом писать, господа)
12.11.2025
сергей топоров
Лучше бы Смолов про свою игру говорил, чмо размалеванное.
12.11.2025
rake
честно говоря, не люблю смолова, но я и сам в шоке от денисова
12.11.2025
bvp
Надо Денисову вызвать его на бой.
12.11.2025
1_sport
Краснодар стал чемпионом потому что Смолова редко выпускали.
12.11.2025
Andrey Vladimirovich
федя просто мудень.
12.11.2025
Илья858
Куда Смолов лезет со своими идиотскими комментариями?
12.11.2025
Bes10
пошел в пешее эротическое путешествие мудень
12.11.2025
APATIK SINOPATI
Федора терпеть не могу! НО, он попал прямо в точку! Засланная питерская Тварь гадит нам уже давно!!!
12.11.2025
Dim7111
Денисов Игорь - это действительно недоразумение на правом фланге обороны. Есть ли шанс, что парень через пару лет станет намного лучше? Сами то верите?
12.11.2025
Дм
Так там ещё пара тройка таких же игроков....Не будем показывать пальцем....
11.11.2025
Слоноул
Ну, если павиана Федю считают хомо сапиенсом ...
11.11.2025
Неприкрытый Писярев
Федя хохлома
11.11.2025
svnest
где твои мысли были когда ты решил паненку исполнить... вот тебя пол страны до сих пор хейтит... именно этим и запомнился...
11.11.2025
Ю.Ю.
Готовый спортивный директор.
11.11.2025
Vyacheslav Popov
Смолов, ты ещё за недопаненку не ответил...пижон вонючий
11.11.2025
NGE
Да хотя бы уровня Дзюбы! А реально же уровень Смолова = уровню клозета))
11.11.2025
NGE
По тупости вы трое, вместе со Смоловым, образуете вполне гармоничное сообщество))
11.11.2025
NGE
Столько лет в футболе, но так и не понял, что негативно высказываться о действующих футболистах, это признак самого дурного тона и полного идиотизма. Смолов = дебил!
11.11.2025
Mr T
Всегда бесил этот Федя своими начитанными мыслями и поставленной мгрой напа
11.11.2025
camellla
Федя, поучись лучше пенальти бить...
11.11.2025
Bes10
если только чутка
11.11.2025
zg
Не,Ряба умнее,чутка и бегает лучше!)
11.11.2025
Bes10
По тупости оба хороши
11.11.2025
zg
Ряба по отношению к Денисову как Месси к Васе Пупкину
11.11.2025
Bes10
Терпеть не могу Смолова, но наверно это самые умные слова еоторые он сказал за всю свою никчменную жизнь. Денисов это недоразумение. хотя и Рябчук не лучше
11.11.2025
zg
По сути да,но в целом говорит то он железнейшую правду,которую почему то не говорит никто!Вот за это ему респект и уважуха!:grin:
11.11.2025
Артемон Доберманов
Как то стремно выглядит это.обсиралово коллеги по цеху.во дворе за это пи.ды выхватил бы.
11.11.2025
Diman_madridista
Кто-кто это там критикует игру Даниила Денисова? Месси, Криштиану Роналду или Эрлинг Холанн? Да неее... это всего лишь лох какой-то, Федя Чморов, ничего никогда не выигрывавший, и однажды вдруг примазавшийся к чемпионству Краснодара
11.11.2025
zg
Федя не падаль,он просто дурачок,который сейчас,кстати,сказал одну из самых умных вещей в своей жизни!
11.11.2025
zg
Все в шоке,кроме тренерских штабов....:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:
11.11.2025
DemolisherAjax
Уж не знаю как там Денисов играет,но явно не татуированной петушне рассказывать кого и когда выпускать на поле :)
11.11.2025
Симон Вирсаладзе
Заткните уже эту падаль с рожей осла. Пусть сухари сушит и носочки вяжет. Никогда ни один профессиональный футболист не станет хейтером другого. А это тупо хайпожор. Ладно бы сам был уровня Кейна или Клозе какого-нибудь.
11.11.2025