11 ноября, 22:11

Смолов — о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака»

Алина Савинова
Даниил Денисов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?» — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.

Он также добавил, что пристально наблюдает за Денисовым во время матчей и считает себя его хейтером.

«Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — добавил Смолов.

Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах.

44

  • zg

    Смотри "умностью" не подавись,дурачина!)

    12.11.2025

  • Русич Олег

    стремно неуважительно отзываться о коллеге. Раз человек в старте, значит тренер ему доверяет. И тренер точно не задумывается, что об этом думает некто Смолов

    12.11.2025

  • svnest

    тут то я его как мужика могу понять

    12.11.2025

  • НВ

    гениально :thumbsup:

    12.11.2025

  • Saypin

    причем стулом!

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Ну почему же? Танцы в кофемании тоже вспоминаются

    12.11.2025

  • С детства за Спартак

    Нехорошо, Федя, очень нехорошо. Своего коллегу обделал.

    12.11.2025

  • НВ

    т.е этот уголовник считает себя лучше Дани Денисова? чем?

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У Даниила, к слову, последние игры были более-менее содержательные. А как он бахнул левой ногой в матче с Ахматом! Говорил и говорю: если Даниилу тренировать удар с 4-5 разных позиций его фланга, то мячей он будет забивать не менее, чем Солари или Маркиньос. А Смолов, увы, не удивил....

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Это у этого футболёра жена по рукам пошла?! Недаром его фамилия переводится как окурок.

    12.11.2025

  • lvb

    Игорь Денисов.. далеко не Даниил Денисов.. Не путайте лузера с мастером, Исправляйте)

    12.11.2025

  • lvb

    К сожалению Феденька относительно Денисия абсолютно прав. За последние пару лет ИЗ штрафной площади в ворота ФК СМ забита примерно 1/3 голов при непосредственном участии Денисова, не считая автоголы). Ошибки Денисова в обороне поставлены на поток., как и привозы, обрезы и неточные передачи своему вратарю. Налицо отсутствие навыков КЗ/латераля. Напомню, Денисов профильный ЦПЗ) Но самое забавное что здесь нашлись те, кто предъявляет Смолову то что он как действующий игрок не имеет морального права предъявлять и критиковать других действующих игроков)). Это правильно, корпоративная солидарность-не пустой звук. Но... Мальчики, а Смолов действующий игрок? Он играет в РПЛ? Не вижу в упор. Так что сначала думать.. потом писать, господа)

    12.11.2025

  • сергей топоров

    Лучше бы Смолов про свою игру говорил, чмо размалеванное.

    12.11.2025

  • rake

    честно говоря, не люблю смолова, но я и сам в шоке от денисова

    12.11.2025

  • bvp

    Надо Денисову вызвать его на бой.

    12.11.2025

  • 1_sport

    Краснодар стал чемпионом потому что Смолова редко выпускали.

    12.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    федя просто мудень.

    12.11.2025

  • Илья858

    Куда Смолов лезет со своими идиотскими комментариями?

    12.11.2025

  • Bes10

    пошел в пешее эротическое путешествие мудень

    12.11.2025

  • APATIK SINOPATI

    Федора терпеть не могу! НО, он попал прямо в точку! Засланная питерская Тварь гадит нам уже давно!!!

    12.11.2025

  • Dim7111

    Денисов Игорь - это действительно недоразумение на правом фланге обороны. Есть ли шанс, что парень через пару лет станет намного лучше? Сами то верите?

    12.11.2025

  • Дм

    Так там ещё пара тройка таких же игроков....Не будем показывать пальцем....

    11.11.2025

  • Слоноул

    Ну, если павиана Федю считают хомо сапиенсом ...

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Федя хохлома

    11.11.2025

  • svnest

    где твои мысли были когда ты решил паненку исполнить... вот тебя пол страны до сих пор хейтит... именно этим и запомнился...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Готовый спортивный директор.

    11.11.2025

  • Vyacheslav Popov

    Смолов, ты ещё за недопаненку не ответил...пижон вонючий

    11.11.2025

  • NGE

    Да хотя бы уровня Дзюбы! А реально же уровень Смолова = уровню клозета))

    11.11.2025

  • NGE

    По тупости вы трое, вместе со Смоловым, образуете вполне гармоничное сообщество))

    11.11.2025

  • NGE

    Столько лет в футболе, но так и не понял, что негативно высказываться о действующих футболистах, это признак самого дурного тона и полного идиотизма. Смолов = дебил!

    11.11.2025

  • Mr T

    Всегда бесил этот Федя своими начитанными мыслями и поставленной мгрой напа

    11.11.2025

  • camellla

    Федя, поучись лучше пенальти бить...

    11.11.2025

  • Bes10

    если только чутка

    11.11.2025

  • zg

    Не,Ряба умнее,чутка и бегает лучше!)

    11.11.2025

  • Bes10

    По тупости оба хороши

    11.11.2025

  • zg

    Ряба по отношению к Денисову как Месси к Васе Пупкину

    11.11.2025

  • Bes10

    Терпеть не могу Смолова, но наверно это самые умные слова еоторые он сказал за всю свою никчменную жизнь. Денисов это недоразумение. хотя и Рябчук не лучше

    11.11.2025

  • zg

    По сути да,но в целом говорит то он железнейшую правду,которую почему то не говорит никто!Вот за это ему респект и уважуха!:grin:

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Как то стремно выглядит это.обсиралово коллеги по цеху.во дворе за это пи.ды выхватил бы.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Кто-кто это там критикует игру Даниила Денисова? Месси, Криштиану Роналду или Эрлинг Холанн? Да неее... это всего лишь лох какой-то, Федя Чморов, ничего никогда не выигрывавший, и однажды вдруг примазавшийся к чемпионству Краснодара

    11.11.2025

  • zg

    Федя не падаль,он просто дурачок,который сейчас,кстати,сказал одну из самых умных вещей в своей жизни!

    11.11.2025

  • zg

    Все в шоке,кроме тренерских штабов....:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Уж не знаю как там Денисов играет,но явно не татуированной петушне рассказывать кого и когда выпускать на поле :)

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Заткните уже эту падаль с рожей осла. Пусть сухари сушит и носочки вяжет. Никогда ни один профессиональный футболист не станет хейтером другого. А это тупо хайпожор. Ладно бы сам был уровня Кейна или Клозе какого-нибудь.

    11.11.2025

    Федор Смолов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Даниил Денисов
