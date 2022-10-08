Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

Смолов обогнал Тихонова и Семшова. До сотни остался один гол

Федор Смолов забил 99-й гол в чемпионатах России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов, сравняв счет в матче против ЦСКА, довел результативный счет в чемпионатах России до 99 голов.

В списке лучших снайперов турнира форвард обогнал Андрея Тихонова и Игоря Семшова.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

277

98

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
За что Холанна хотят отстранить от матчей АПЛ. Петицию подписали уже 2 миллиона человек
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Норманн получил вывих левого плеча в матче с ЦСКА
«Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стало известно, почему Антон Миранчук не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Сочи»
Семак: «У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов»
Семак — о возможном расширении РПЛ: «На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд»
Сергей Семак ответил на вопрос про возможный спад в игре «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Норманн получил вывих левого плеча в матче с ЦСКА