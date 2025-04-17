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17 апреля, 20:30

Федорищев: «Иск к «Крыльям Советов» никак не повлияет на деятельность клуба»

Руслан Минаев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что увеличение иска компании «РТ-капитал» к «Крылья Советов» до 933 миллионов рублей не повлияет на деятельность клуба.

«Идет активный досудебный переговорный процесс. Самое главное, что он никак не повлияет на лицензирование клуба «Крылья Советов», его деятельность», — цитирует Федорищева ТАСС.

Глава региона добавил, что власти области намерены вернуть долг в течение года.

До пересчета в апреле, сумма долга перед компанией «РТ-капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех», составляла 897 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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