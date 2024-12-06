Федорищев написал письмо в РПЛ по поводу двух матчей «Крыльев Советов» с командами Юрана

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих играх тренеровал соперников Сергей Юран.

Также он, опираясь на мнения СМИ, сообщил, что самарский клуб оказался в зависимости от агентской группы Павла Андреева.

Федорищев просит разъяснить, какие в РПЛ есть процедуры по противодействию коррупции.

Матч «Химки» — «Крылья Советов» обслуживала бригада арибтров во главе с Алексеем Матюниным, а матч «Пари НН» — «Крылья Советов» — бригада судей во главе с Романом Галимовым.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявлениев правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.