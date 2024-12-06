Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

Федорищев написал письмо в РПЛ по поводу двух матчей «Крыльев Советов» с командами Юрана

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих играх тренеровал соперников Сергей Юран.

Также он, опираясь на мнения СМИ, сообщил, что самарский клуб оказался в зависимости от агентской группы Павла Андреева.

Федорищев просит разъяснить, какие в РПЛ есть процедуры по противодействию коррупции.

Матч «Химки» — «Крылья Советов» обслуживала бригада арибтров во главе с Алексеем Матюниным, а матч «Пари НН» — «Крылья Советов» — бригада судей во главе с Романом Галимовым.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявлениев правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Источник: «РБ Спорт»
1
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя