Вячеслав Федорищев о победе над «Зенитом»: «Эта победа — маленький подвиг, которым мы гордимся»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ маленьким подвигом.

«Внимательно читаю группы болельщиков. Они справедливо критикуют. Например, вчера я не поздравил команду с победой. Эта победа — маленький подвиг, которым мы гордимся. «Зенит» — уважаемая команда, но наша была сильнее! Так и надо! Не только в момент, когда надо сплотиться против внешнего врага, а в каждом матче. В этом принцип спортивного состязания. Ребята молодцы! Показали себя на чужом поле, обыграли действующего чемпиона. На таких ребят хочется ровняться!

У меня спросили — а вы уверены в том, что вы делаете? Это человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю. Даже на чужом поле с официальным соперником я не боюсь выйти. Со мной сильная команда! Уверен, что мы точно сможем победить несправедливость. Добро всегда побеждает зло!» — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее он сообщал, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.