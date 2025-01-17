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Сегодня, 16:30

Федорищев: «Рассчитываю, что начатое разбирательство поможет очистить российский футбол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал «СЭ» возбуждение уголовного дела по своему заявлению о коррупции в футболе.

«Возбуждение уголовного дела — логичное развитие того разбирательства, которое было мной инициировано. Я направил в ГУ МВД по Самарской области заявление, передал имеющуюся информацию и материалы. Возбуждение дела свидетельствует о том, что у правоохранительных органов есть основания для дальнейшего расследования. Рассчитываю, что оно будет тщательным, объективным и всесторонним.

За информацией о том, как дальше будет идти ход расследования дела, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Со своей стороны, могу сказать, что окажу все необходимое содействие. Рассчитываю, что это поможет очистить российский футбол от противоправного влияния в судействе, сделает его чистым и честным. Это в интересах всего российского спорта. Ранее об этом уже много говорил», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября чиновник заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей неназванным людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

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Футбол
РПЛ
Вячеслав Федорищев
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