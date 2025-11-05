Видео
5 ноября, 10:42

Федорищев отказался комментировать слухи об отставках Адиева и Джабраилова из «Крыльев Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи об увольнении главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева и генерального директора клуба Тархана Джабраилова.

«Адиев и Джабраилов? Можете обратиться в руководство клуба. Слухи я не комментирую. Две недели назад я все написал в канале в Max. Почитайте», — сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.

Кросме того, по информации Telegram-канала «Топи за «Крылья», Федорищев также принял решение уволить генерального директора клуба Тархана Джабраилова после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).

Магомед Адиев и&nbsp;Тархан Джабраилов.Что происходит в «Крыльях»? Появились слухи об увольнении гендиректора клуба и главного тренера
7

  • Garryman

    "Губернатор Федорищев..." Ну, наконец-то у Крыльев появился грамотный руководитель! Главное - прекрасно разбираюшийся в футболе, как и его друг - Министр спорта! Теперь дела и у Крыльев, и у всего нашего спорта пойдут на лад!

    05.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    *Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    "Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • LOKO-L68

    Дядя Слава, вы дурак?

    05.11.2025

  • Ехидный старикан

    Федорищев тот ещё перец,то с матерком увольняет одного из глав районов,то "пацанский" рэп читает,а уж про судейский скандал я умолчу,пшик получился.

    05.11.2025

    Магомед Адиев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Вячеслав Федорищев
