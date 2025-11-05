Федорищев отказался комментировать слухи об отставках Адиева и Джабраилова из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи об увольнении главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева и генерального директора клуба Тархана Джабраилова.

«Адиев и Джабраилов? Можете обратиться в руководство клуба. Слухи я не комментирую. Две недели назад я все написал в канале в Max. Почитайте», — сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.

Кросме того, по информации Telegram-канала «Топи за «Крылья», Федорищев также принял решение уволить генерального директора клуба Тархана Джабраилова после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).