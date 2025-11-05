Федорищев отказался комментировать слухи об отставках Адиева и Джабраилова из «Крыльев Советов»

5 ноября, 10:42
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи об увольнении главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева и генерального директора клуба Тархана Джабраилова.
«Адиев и Джабраилов? Можете обратиться в руководство клуба. Слухи я не комментирую. Две недели назад я все написал в канале в Max. Почитайте», — сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.
Кросме того, по информации Telegram-канала «Топи за «Крылья», Федорищев также принял решение уволить генерального директора клуба Тархана Джабраилова после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).
Garryman
"Губернатор Федорищев..." Ну, наконец-то у Крыльев появился грамотный руководитель! Главное - прекрасно разбираюшийся в футболе, как и его друг - Министр спорта! Теперь дела и у Крыльев, и у всего нашего спорта пойдут на лад!
05.11.2025
05.11.2025
05.11.2025
LOKO-L68
Дядя Слава, вы дурак?
05.11.2025
Ехидный старикан
Федорищев тот ещё перец,то с матерком увольняет одного из глав районов,то "пацанский" рэп читает,а уж про судейский скандал я умолчу,пшик получился.
05.11.2025