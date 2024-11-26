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Сегодня, 22:37

Федорищев озвучил стратегию «Крыльев Советов» на ближайшие три года

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о стратегии клуба на ближайшие три года.

— Вы сказали об уходе нескольких руководителей клуба. Можете конкретизировать, кто ушел кроме Корниленко. Останется ли Вадим Андреев?

— Вы правы, что развитие ситуации очень быстро. Было принято решение по двум функционерам. Я не конечная инстанция, не увольняю сотрудников клуба. Мы сегодня согласовали для себя концепцию стратегии на ближайшие 3 года:

1) Команда должна стабильно находиться в восьмерке, быть шестыми-восьмыми уверенно.

2) Нужно три новых представителя самарского футбола в команде.

3) Посещаемость должна достигнуть 30 тысяч зрителей. В Пике — 14 тысяч еле-еле. Дюков просил обратить внимание на посещаемость, потому что она катастрофически низкая.

4) Должны вернуть праздник в город, ощущение праздника, когда играет родная команда «Крылья».

5) Финансирование — перенаправляем бюджетные средства из профессионального спорта в массовый. Задача минимизировать вплоть до нуля участие бюджетных денег. Хотим до 20 процентов снизить представительство бюджетного компонента в «Крыльях», — заявил Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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