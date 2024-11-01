Федорищев подтвердил, что решение по Осинькину в «Крыльях» будет принято по завершении сезона

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» до конца нынешнего сезона.
«Отдельно про «Крылья Советов». Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. «Крылья Советов» набрали 12 очков за 13 матчей и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 3 ноября самарская команда на выезде сыграет против «Акрона».