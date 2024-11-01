Федорищев подтвердил, что решение по Осинькину в «Крыльях» будет принято по завершении сезона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» до конца нынешнего сезона.

«Отдельно про «Крылья Советов». Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. «Крылья Советов» набрали 12 очков за 13 матчей и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 3 ноября самарская команда на выезде сыграет против «Акрона».