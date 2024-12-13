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Федорищев — о футболе: «Мы еще увидим много приятных для болельщиков событий, которые по-настоящему изменят ситуацию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о развитии российского футбола.

«Я думаю, что реформы только начались, и мы еще увидим много-много приятных для всех болельщиков футбола событий, которые по-настоящему изменят ситуацию», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Футбол
Вячеслав Федорищев
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