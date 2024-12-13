Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Федорищев: «Пообщались с агентом Андреевым о российском футболе и «Крыльях Советов». Получилось продуктивно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев.
Фото ФК «Крылья Советов»
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» раскрыл детали своей встречи с агентом Павлом Андреевым.

«Конечно, затрагивали российский футбол. Очень рад, что он все-таки принял решение прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару никогда не приедет. Тем более здесь определенные мероприятия, где его участие необходимо.

Общались про историю футбола, про то, как он становился в этом бизнесе предпринимателем, про то, как он сейчас видит развитие молодых команд, молодых игроков... Конечно же, предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по «Крыльям Советов» и получал предметные ответы. Разговор был продуктивным», — сказал Федорищев «СЭ».

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

5
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
Сегодня
Вчера
Неделя