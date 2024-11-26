Федорищев рассказал о бюджете «Крыльев» на следующий сезон

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о бюджете «Крыльев Советов» на следующий сезон.

— Какой бюджет будет у «Крыльев советов» на следующий сезон?

— Точно меньше, чем в этом. Мы сокращаем, около 800 миллионов рублей из бюджетного финансирования. Хотим, чтобы частные партнеры заместили.

— Может ли быть введен потолок зарплат для футболистов?

— Мне звонят губернаторы и спрашивают, а как присоединиться к этому движению. Мы дополнительно подумаем, что такое «чистый спорт». Уверен, если будут у коллег сильные инициативы, мы их поддержим.

— Касался ли аудит стоимости перелетов, проживания футболистов?

— Все в процессе, результаты будут в декабре. Нет цели ущемить профессиональных спортсменов. Инфраструктура для самих спортсменов не соответствует их уровню. Например, мы видели отвратительный спортзал. Моя задача — не ущемлять спортсменов в чем-то. Нет задачи, чтобы спортсмены садились на частные рейсы. У нас есть задача повысить эффективность, — сказал Федорищев.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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