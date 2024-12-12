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Федорищев — о сатирической песне про себя: «Могу только это опубликовать и улыбнуться. Талантливые люди у нас живут»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на критику со стороны болельщиков «Крыльев Советов».

Ранее чиновник в своем Telegram-канале опубликовал песню в исполнении болельщиков команды, где звучит критика в адрес губернатора. В тексте встречаются следующие слова: «местечковые предъявы, федеральные понты» и «но футбольную команду ты, пожалуйста, не трожь».

«Мне скинули ребята. Написали про меня гадости, причем в дорогой, хорошей обработке. Раз гадости, раз пытаются на что-то повлиять, я могу это только опубликовать, улыбнуться. Талантливые люди у нас живут», — сказал Федорищев в Telegram-канале.

26 ноября губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Источник: TG-канал Вячеслава Федорищева
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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