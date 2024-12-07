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Сегодня, 19:05

Федорищев — о победе «Акрона» над «Зенитом»: «Что же дальше? Дальше будет больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

«Мы все смотрели игру, переживали. С одной стороны, «Зенит» чемпион. Мы относимся с огромным уважением к футболу, который они показывают. Мы болеем за красивый футбол, «Зенит» его всегда показывает. Сегодня Тольятти был сильнее.

Это Тольятти, ребята красавцы! От себя, от членов правительства, от жителей поздравляю команду с крутым футболом! Показывая такую игру, команда привлекает мальчишек и девчонок в спорт. «Акрон» показывает нам пример, а это только начало. Они всего полгода в РПЛ. И что же будет дальше? Подсказываю, дальше будет больше», — сказал Федорищев «СЭ».

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате страны с 39 баллами, однако у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) еще один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Вячеслав Федорищев
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