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Сегодня, 14:07

Федорищев подготовил заявление о проверке «Крыльев Советов» по 4 статьям УК РФ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что было передано заявление по фактам совершения преступления.

«У нас в регионе играют две команды из РПЛ. Мною подготовлено заявление, чтобы проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ. В консультации с правоохранительными органами получил рекомендацию особо не озвучивать. Знаю, что многие СМИ вольно трактуют документы. Хочу поправить коллег — заявление глубже, больше и обширнее. Оттолкнувшись от проблематики судейства, в некоторых матчах с извлекающими выгоду судьями, мы увидели ситуацию системнее.

Напомню, что команда («Крылья Советов») легендарная. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО... Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева. Принял решение глубоко изучить вопрос. Поручит администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать.

Мне были доложены факты, что в клубе возможно действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур. Мы анализировали некоторые матчи совместно с РФС. Очень благодарен Павлу Каманцеву, с которым в кабинете провели два месяца. Результатом стало заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Заявление было обсуждено с руководителями МВД, прокуратуре, ФСБ по Самарской области», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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