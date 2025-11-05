Федорищев: «Многие футбольные функционеры видят изменения от инициативы «Чистый спорт»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил влияние инициативы «Чистый спорт». — Есть ли изменения после «Чистого спорта»? — Многие футбольные функционеры видят изменения. Мы ждем. Уверены, что в ближайшее время произойдут более существенные изменения. Например, отталкиваясь от самарского кейса, — сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». Движение «Чистый спорт» направлено на борьбу за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.

Garryman Федорищев - молодой талантливый реформатор. В области спорта. Правда, забывший, что он - губернатор. В области Самары. И у него большие достижения в области спортивных реформ. Во всяком случае, он в этом уверен. Осталось и нам поверить. 05.11.2025

Garryman "Например, отталкиваясь от самарского кейса, — сказал Федорищев" Совершенно верно! Я тоже - как оттолкнусь от кейса - так сразу мне лучше становится. Федорищев должен научить всю страну от кейса отталкиваться. Тесновато уже ему в областном губернаторстве. 05.11.2025

Djin Ignatov А ведь совсем не давно Федорищев говорил что то о КОРРУПЦИИ в Кр. Советов и что то еще !"! Но видно сразу , после ЦЫЦ - он поменял свое мнение и замолчал Навечно ! 05.11.2025

URMA Хотелось бы потрогать эти изменения в "чистом спорте". Это что словесные доказательства, или просто клятвенные заверения всех спортивных функционеров.?. Странные какие то выводы. Сначало одним лицом заявляются факты нечистого спорта. А потом этим же лицом обьявляется очищение от грязи в спорте. Хотя для общественности так и не были доведены факты в обе стороны. Кого,где и за что наказали?. Тумана слишком много. Отсюда вывод. Очередная кампания для поднятия рейтинга. 05.11.2025

LOKO-L68 Скоро в Самаре и Самарской области профессионального спорта не будет. Чистый спорт-наверное имеется ввиду чисто, без спорта. 05.11.2025