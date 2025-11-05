Федорищев: «Многие футбольные функционеры видят изменения от инициативы «Чистый спорт»

5 ноября, 10:29
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил влияние инициативы «Чистый спорт».
— Есть ли изменения после «Чистого спорта»?
— Многие футбольные функционеры видят изменения. Мы ждем. Уверены, что в ближайшее время произойдут более существенные изменения. Например, отталкиваясь от самарского кейса, — сказал Федорищев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
Движение «Чистый спорт» направлено на борьбу за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.
Garryman
Федорищев - молодой талантливый реформатор. В области спорта. Правда, забывший, что он - губернатор. В области Самары. И у него большие достижения в области спортивных реформ. Во всяком случае, он в этом уверен. Осталось и нам поверить.
05.11.2025
Garryman
"Например, отталкиваясь от самарского кейса, — сказал Федорищев" Совершенно верно! Я тоже - как оттолкнусь от кейса - так сразу мне лучше становится. Федорищев должен научить всю страну от кейса отталкиваться. Тесновато уже ему в областном губернаторстве.
05.11.2025
Djin Ignatov
А ведь совсем не давно Федорищев говорил что то о КОРРУПЦИИ в Кр. Советов и что то еще !"! Но видно сразу , после ЦЫЦ - он поменял свое мнение и замолчал Навечно !
05.11.2025
URMA
Хотелось бы потрогать эти изменения в "чистом спорте". Это что словесные доказательства, или просто клятвенные заверения всех спортивных функционеров.?. Странные какие то выводы. Сначало одним лицом заявляются факты нечистого спорта. А потом этим же лицом обьявляется очищение от грязи в спорте. Хотя для общественности так и не были доведены факты в обе стороны. Кого,где и за что наказали?. Тумана слишком много. Отсюда вывод. Очередная кампания для поднятия рейтинга.
05.11.2025
LOKO-L68
Скоро в Самаре и Самарской области профессионального спорта не будет. Чистый спорт-наверное имеется ввиду чисто, без спорта.
05.11.2025
Артемон Доберманов
Дай Бог.если так.
05.11.2025