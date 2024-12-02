Вячеслав Федорищев — о «Крыльях Советов»: «Трагедии не будет. Команда будет играть»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что целиком и полностью поддерживает политику РФС, которая направлена на развитие футбола.

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, достойно пройти этот путь. Трагедии не будет. Команда будет играть, станет сильнее. Несправедливости не будет. Сам буду ходить и на опросы, если система скажет, что необходимо мое участие. Правоохранительная система у нас сильная. Несправедливости не будет, а наведение порядка — это точно. Коллегам из силового блока хотел бы передать заявление в установленном порядке, задекларировать, что открыт к взаимодействию. Мы целиком и полностью поддерживаем политику РФС, которая направлена на развитие футбола, по наведению порядка. Уже понял, что в такой гигантской машине... Думал, что вопрос будет решаться на одном масштабе, а получается, что другой. Знаю и слышал, что был выдвинут кандидат на выборы президента РФС — Александр Дюков. Мы с ним на связи, взаимодействуем в полном объеме. Мы поддерживаем руководство РФС. Если потребуется помощь самарского футбола, мы ее окажем. Если нет — лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.