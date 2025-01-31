Федоров оценил игру «Рубина» в текущем сезоне

Бывший защитник «Рубина» Андрей Федоров оценил игру казанского клуба в текущем сезоне.

«Главный тренер отталкивается от игроков, которые есть в его распоряжении. Сегодня «Рубин» находится на своем месте. Я не внутри первой команды, так что не могу сказать, в чем ей нужно прибавить. Весной «Рубин» ждет много игр в том числе с командами из второй восьмерки. Многое решится именно там», — сказал Федоров Metaratings.ru.

По результатам 18 туров «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда забила 25 голов, а пропустила — 26.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», у которого 39 очков после такого же количества игр.