0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Федоров рассказал о странном отстранении, когда руководителем судей был Егоров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Судья РПЛ Артур Федоров вспомнил, как не работал несколько месяцев после ошибок в Первой лиге в сезоне-2019/20.

«Я ошибся в двух играх. Руководителем был Александр Егоров, который отправил меня в запас. Я долгое время просидел дома, ездил только на сборы с ребятами Первого дивизиона. Очень переживал тогда, ждал новых назначений. Весной получил один матч, а потом сразу же карантин. Наложилось. Мне очень хотелось судить, когда я получил то отстранение. Психологически было сложно приезжать на сборы, потому что кто-то оттуда улетает сразу на игры, а ты домой. Потом другой сбор — то же самое. В тот период я только к нормативам готовился», — приводит слова Федорова «Спорт День за Днем».

32-летний Федоров дебютирует в роли главного арбитр в матче «Зенит» — «Химки», который состоится 12 марта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/fedorov-rasskazal-o-strannom-otstranenii-kogda-rukovoditelem-sudey-byl-egorov
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов: «Забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать»

Гончаренко: «Важно устранить сильные стороны «Спартака», насколько это возможно»