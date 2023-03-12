Федоров рассказал о странном отстранении, когда руководителем судей был Егоров

Судья РПЛ Артур Федоров вспомнил, как не работал несколько месяцев после ошибок в Первой лиге в сезоне-2019/20.

«Я ошибся в двух играх. Руководителем был Александр Егоров, который отправил меня в запас. Я долгое время просидел дома, ездил только на сборы с ребятами Первого дивизиона. Очень переживал тогда, ждал новых назначений. Весной получил один матч, а потом сразу же карантин. Наложилось. Мне очень хотелось судить, когда я получил то отстранение. Психологически было сложно приезжать на сборы, потому что кто-то оттуда улетает сразу на игры, а ты домой. Потом другой сбор — то же самое. В тот период я только к нормативам готовился», — приводит слова Федорова «Спорт День за Днем».

32-летний Федоров дебютирует в роли главного арбитр в матче «Зенит» — «Химки», который состоится 12 марта.