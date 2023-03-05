Федотов о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Мы имели убойные моменты, но, к сожалению, не попали в ворота»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов навал причины поражения команды от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«По первому тайму — единственный момент у наших ворот возник после стандарта. Совершили ненужное нарушение. В целом в первой половине отыграли надежно, имели два-три момента, били с убойных позиций, но, к сожалению, не попали в ворота. Второй тайм складывался аналогичным образом. Могли забить со стандарта, у Егора Носкова был хороший момент, но, опять-таки, он не попал в ворота. Ему нужно немножко спокойствия в завершающем ударе.

Потом зевнули момент, Джорджевич открылся, хотя было довольно просто ликвидировать опасность. А второй гол — уже следствие нелепых рикошетов. Снова положили мяч на ногу Джорджевичу, и ему уже некуда было деваться», — приводит официальный сайт армейцев слова Федотова.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. В следующем туре армейцы примут на своем поле «Крылья Советов». Матч состоится 12 марта.