Федотов назвал состав ЦСКА на матч с «Уралом» оптимальным

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча стартового тура РПЛ против «Урала».

«Раз выходит стартовый состав в таком сочетании, значит, он оптимален. Мы за короткий отрезок проводим уже шестой матч с «Уралом», успели изучить друг друга. Изменения незначительные, у них появился Аюпов, у нас на манеже все те же. Естественно, всегда играют какие-то детали, так что будем ждать каких-то сюрпризов», — сказал Федотов в интервью «Матч Премьер».

Матч пройдет сегодня, 22 июля в Екатеринбурге и начнется в 13.00 мск.