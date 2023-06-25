Федотов не считает, что «Сочи» провалился из-за его ухода

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о провале «Сочи» в текущем сезоне.

«Почему «Сочи» так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды. Не считаю ли, что это случилось из-за моего ухода. Не могу так считать. Это неправильно», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

Федотов тренировал «Сочи» с 2020 по 2022 годы. Перед началом сезона-2022/23 он покинул клуб и возглавил ЦСКА. В итоге армейцы финишировали на второй строчке в турнирной таблице, а «Сочи» завершил сезон на десятом месте.