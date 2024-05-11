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Сегодня, 22:17

Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в матче с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) ворота команды защищал Владислав Тороп.

— Почему отдали предпочтение Торопу?

— С Акинфеевым все в порядке. Владислав провел хороший первый матч кубкового финала. Поэтому было принято совместное решение и он занял место в воротах.

— Как вам работа арбитра Иванова, насколько она получилась?

— Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой так. Обсуждать судейство не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол — контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии — мы о них узнаем уже из прессы.

Андрей Мостовой в&nbsp;матче против ЦСКА. «Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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