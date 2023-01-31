Федотов объяснил, почему ЦСКА отпустил Гайча в «Верону»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход нападающего армейцев Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».

«Почему мы отпустили Гайча? Потому что нужна игровая практика, надеемся, что там он ее будет получать, чтобы вернуться уже немножко другим футболистом. Что ему не хватало? Не к месту сейчас об этом разговаривать, это такие внутренние дела. Он подрос, добавил, но, чтобы стать игроком таким железным, нужна игровая практика. Ищем ли мы еще одного нападающего? Работа ведется, надеемся, что у нас будут новые люди», — приводит слова Федотова Sport24.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.