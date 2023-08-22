Федотов объяснил, почему ЦСКА пропускает в каждом туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову ответил на вопрос, почему армейцы пропускают гол в каждом матче РПЛ сезона-2022/23.

«Здесь есть, к чему стремиться. Нас это не устраивает. График надо сказать с самого начала чемпионата — сыграли два тройника, уже шесть матчей за короткий промежуток времени и при минимальной ротации. И плюс еще нет свежей крови. У нас совсем молодые мальчики. Они помогают, как могут», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

После 5 туров ЦСКА набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.