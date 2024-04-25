Федотов о нулевой ничьей со «Спартаком»: «Футбол прекрасен голами, но есть и другие элементы»

25 апреля, 23:50
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о ничьей в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года.
— Сегодня было самое скучное дерби?
— Если убрать счет 0:0, оно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть и другие элементы. Например, сегодня мы видели красивые чистые мужские подкаты. И зрители аплодировали этому. Нередко футболист за весь матч может коснуться мяча всего на 2 минуты. Важно правильно подстроиться, правильно открыться — это тоже футбол.
«Спартак» (39 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (38) идет 7-м.
В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.