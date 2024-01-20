Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Федотов объяснил причины промежуточного восьмого места ЦСКА в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби объяснил причины не слишком удачной для команды первой части сезона.

«Никогда не бывает одной составляющей. После тяжелого сезона летом у нас не все начали своевременно тренироваться. У некоторых были повреждения, которые не успели залечить. Прошлый сезон многие заканчивали на уколах. Нам просто не хватило времени для восстановления.
Те же Мойзес и Обляков влились практически без подготовки. Футбол — командный вид спорта. Если все одинаково хорошо готовы, команда дает результат. Было и много позитивного, были хорошие отрезки. К сожалению, в некоторых матчах мы теряли очки в добавленное время. Отрезок несбалансированный. Сказались и травмы Дивеева, Мухина... Нам не хватило плотности состава», — сказал Федотов.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 армейцы занимают восьмое место в таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Данил Круговой, Владимир Федотов. «Трансфер Кругового — не тот случай, чтобы создавать конфронтацию с «Зенитом». Интервью Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Федотов ответил на критику о малом задействовании молодежи в основе ЦСКА
Федотов об отпуске игроков ЦСКА: «Роша и Келлвен женились. В Москве организуют что-то для команды»
Федотов — о трансфере Кругового: «Не тот случай, чтобы создавать конфронтацию»
«Трансфер Кругового — не тот случай, чтобы создавать конфронтацию с «Зенитом». Интервью Федотова
Главный врач «Спартака» уверен, что поздний выход команды из отпуска не скажется на физической форме игроков
Умяров: «У футболистов «Спартака» самые амбициозные задачи. Хочется побеждать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Федотов ответил на критику о малом задействовании молодежи в основе ЦСКА

Игнатов: «Мы хотим титул. Для этого и играем»