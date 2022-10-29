Федотов объяснил замену Мендеса в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Сегодня, 21:52
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал замену полузащитника Виктора Мендеса в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).
— Мендес получил желтую карточку за эмоции. Ушаков также получил карточку за эмоции. Что нужно делать?
— Посмотреть в регламент и рассчитаться за свои ошибки. Когда футболист получает желтую карточку за эмоции, то должен выплатить штраф.
— Мендес был заменен из-за желтой?
— Да. Они снизили на 50 процентов вероятность получение желтой карточки.
— Как вам оборонительные действия Карраскаля?
— Растут прессинг действия. Если тренер «Манчестер Юнайтед» говорит, что виден прогресс команды, то до игроков дошло, что нужно обороняться всей командой. Кто-то хорошо играет в отборе. Карраскаль может отлично играть в заполнении зоны и прессинговать.
— Скамейка бурно отреагировала на не засчитанный гол и штрафной удар «Локомотива».
— Так я ее успокаивался. Попался на провокацию и был заслуженно дисквалифицирован. Хочу поблагодарить команду за мастерство и старание.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).
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